Back to school 2017

Back to school vector drawing in white paper with colorful crayons, coloring pens and elements. Vector illustration banner. (Photo: Dezein, This content is subject to copyright.)

ST. LOUIS - To help parents prepare for the school year, here’s a list of schools along with their start date and important links.

Schools and start date

1. Maplewood Richmond Heights K-12 August 23

2. Parkway August 16

3. Collinsville August 15

4. Alton August 17

5. Edwardsville August 15

6. SLPS August 16

7. St. Charles August 10

8. Normandy August 9

9. Hillsboro R-3 (MO) August 17

10. O’Fallon (IL) August 15

11. Clayton August 15

12. Roxana August 16

13. Ladue August 17

14. Lindbergh August 17

15. Rockwood August 16

16. Francis Howell August 9

17. Fox C-6 August 16

18. East St. Louis August 17

19. Mehlville August 16

20. Granite City August 16

21. Belleville 118 August 17

22. Troy Buchanan August 16

23. Jefferson R-7 (MO) August 16

24. Riverview Gardens August 16

25. Fort Zumwalt August 16

26. Hazelwood August 15

27. Ferguson-Florissant August 9

28. Parkway August 16

29. Windsor August 16

30. Jennings August 10

31. Ritenour August 16

32. Union (MO) August 17

33. Central R-3 (MO) August 17

34. Festus August 17

35. Cahokia August 14

36. De Soto August 17

37. Wesclin August 15

38. U City August 15

39. East Alton-Wood River August 23

40. Red Bud August 15

41. North Mac (IL) August 16

42. Highland August 16

43. Northwest (MO) August 17

44. Columbia (IL) August 17

45. Kirkwood August 16

46. Mt. Olive (IL) August 16

47. Affton August 16

48. Webster Groves August 15

49. Southwestern (IL) August 17

50. Wentzville August 17

51. Pattonville August 10

52. Belleville 201 August 17

53. Valley Park August 16

54. Special SD (MO) August 14

55. Meramec Valley August 16

Helpful resources:

SLPS School supply list for ’17-18 year



Rolla School supply list



Webster Groves supply list



Immunization Requirements for Missouri



Sales Tax Holiday Info (8/4 - 8/6)



Free Backpack Weigh in (8/28)



© 2017 KSDK-TV